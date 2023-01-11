Общество

Андрей Турчак предложил привлекать жителей к приёмке работ по благоустройству дворов

Оценку качества проведенных работ нужно учитывать в ключевых показателях эффективности программ по благоустройству, отметил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак на заседании Совета по местному самоуправлению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«У нас отсутствует отдельный показатель по дворам в проекте "Формирование комфортной городской среды", в результате чего регионы занимаются ими зачастую по остаточному принципу. Нужно выделить отдельный показатель, чтобы дворы были защищены», - отметил он.

Андрей Турчак обратил внимание на то, что растет премиальный фонд Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды, но есть постоянный запрос на увеличение числа городов-участников.

«Уже принято решение о допуске к конкурсу городов с численностью до 200 тысяч человек. Давайте посмотрим, насколько вырастет число заявок, и обсудим участие городов с численностью до 300 тысяч», - сказал Андрей Турчак. Секретарь Генсовета партии также предложил расширить возможности благоустройства дворов.

«Особенно в пандемию у людей вырос запрос на свой благоустроенный двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками. У нас отсутствует по-прежнему отдельный показатель по дворам в проекте. Предлагаем поставить точку в этом вопросе и выделить в ФКГС отдельный показатель, чтобы дворы у нас были защищены», - сказал он.

Андрей Турчак добавил, что с 2019 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено почти 23 тысячи общественных территорий и 33 тысячи дворов.

«Сенаторскими и депутатскими поправками к федеральному бюджету нам удалось увеличить финансирование в 2023 году с 50 до 56 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей достанутся победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий осуществляется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Здесь нам также удалось увеличить её финансирование при рассмотрении бюджета во втором чтении. В результате на мероприятия в 2023 году будет выделено свыше 25 млрд рублей», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

В свою очередь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин поддержал предложение секретаря Генсовета «Единой России» об организации общественного контроля за благоустройством дворов.

«Никаких возражений нет, давайте население вовлечём в решение вопросов по приёмке территорий. Соответствующую форму надо будет отработать. Мы ее найдём», - сказал он. Вопрос формирования комфортной городской среды входит в народную программу партии.