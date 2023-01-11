Общество

Более 700 тысяч рублей взыскали в пользу потребителей в Псковской области

Более 700 тысяч рублей взыскали в пользу потребителей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В 2022 году в управление Роспотребнадзора поступило 5020 обращений, в том числе 1757 письменных (35%), 3263 устных (65%). По сравнению с 2021 годом, количество обращений выросло на 5,7%.

В структуре обращений 79,7% от общего количества заявлений приходится на вопросы в сфере защиты прав потребителей и 19,1 % - на вопросы в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Среди обращений по вопросам нарушения защиты прав потребителей наиболее часто регистрировались обращения на розничную торговлю (2233), на торговлю, осуществляемую дистанционным способом (487), на жилищно-коммунальное хозяйство (252) и бытовое обслуживание населения (238). Среди обращений по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения наиболее часто фиксировались жалобы на условия проживания в жилых помещениях (212), на качество пищевых продуктов (106), на сбор, транспортировку, хранение отходов производства и потребления (82).

По результатам рассмотрения 294 обращения направлены для рассмотрения по компетенции, по 4608 обращениям даны разъяснения, по 187 обращениям приняты меры реагирования, в том числе 17 обращений явились основанием для проведения проверок; 3 обращения стали основанием для проведения административных расследований, перечислили в ведомстве.

По фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений, составили 7 протоколов об административных нарушениях; подали в суд 18 исков в защиту прав конкретных потребителей и 3 исковых заявления в защиту прав неопределенного круга потребителей. В пользу потребителей присудили 711 747 рублей, в том числе компенсация морального вреда составила 26500 рублей.