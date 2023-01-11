Общество

Завод «Титан-Полимер» подвел итоги 2022 года

Завод «Титан-Полимер» подвел итоги 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Листаем вместе ленту прошедших событий и важных достижений. Перед вами самые запоминающиеся моменты из деятельности завода «Титан-Полимер» в 2022 году», – написали в публикации.

Владимир Путин открыл завод «Титан-Полимер».

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Самым значимым событием прошедшего года, безусловно, стало открытие завода «Титан-Полимер» в Псковской области с участием президента Владимира Путина. Глава государства провёл церемонию открытия в режиме видеоконференцсвязи. В ней также приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Завод получил статус партнёра нацпроектов.

Благодаря реализации экологической программы «Титан-Полимер» занял третье место в категории «Средний бизнес», по результатам Первого Национального рэнкинга оценки социальных инвестиций бизнеса и некоммерческих организаций. Это говорит о публичном признании деятельности псковского предприятия в достижении национальных целей.

Рост кооперации с псковским бизнесом.

По состоянию на август 2022 года, список организаций-контрагентов увеличился вдвое и насчитывает 203 единицы. Среди партнёров «Титан-Полимера» в Псковской области – организации сферы строительства, продажи строительных материалов, благоустройства, транспорта, питания, образовательных услуг. Благодарим также за сотрудничество «Деловую Россию» и «Торгово-промышленную палату Псковской области».

Презентация проекта «Экосуббота» на Петербургском международном экономическом форуме.

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялся питчинг лучших социальных проектов, на котором призеры премии #МЫВМЕСТЕ рассказали о своей работе. В числе лучших социальных практик страны - экологический проект псковского завода «Титан-Полимер» «Экосуббота». Для поддержки экологичного образа жизни команда проекта создала экобокс - набор полезных долговечных бытовых вещей на замену одноразовым предметам.

Более 100 экоуроков проведено при поддержке завода «Титан-Полимер» в Псковской области.

Экоуроки для школьников и взрослых проводят сотрудники завода «Титан-Полимер» в рамках корпоративного проекта «Экосуббота». Спикеры рассказывают про культуру осознанного потребления, о полезных экопривычках, делятся личным опытом экологичного образа жизни.

Также при поддержке завода «Титан-Полимер» реализуется ещё один проект - «Экомышление». Его руководитель, Сергей Елизаров, проводит экоуроки в школах Псковской области. Так, в 2022 году проведено 180 экоуроков, охвативших 1470 школьников 4-8 классов, 40 акций и мастер-классов охвативших 1000 человек. В основе проекта - серия экологических уроков, в ходе которых школьники не только получают новые знания, но и закрепляют их на практике.

150 крупных российских и зарубежных компаний проявили интерес к заводу «Титан-Полимер» на выставке «Rosupack».

Завод стал участником 26-й международной выставки упаковочной индустрии «RosUpack». Среди потенциальных партнёров, ожидающих начала сотрудничества после запуска производства: «Danaflex-Group», «Mars», «Мираторг», «Галилео Нанотех», «Диазоний», «Технопак-флекс», «Полиграфоформление», «Конфлекс», «Планета-Центр», «Novaroll», «Владимирский завод электроизоляционных материалов», «Полимер-Оптика», завод «Квинтал», партнёры из Белоруссии: «Freshpack», «Flexoforse» и другие производители. По итогам работы выставки отмечены активное развитие рынка упаковки, большой интерес промышленных компаний к российским упаковочным материалам и импортозамещающим технологиям.

Рост количества работников предприятия.

В течение 2022 года заметно выросло число занятых на производстве работников. Если в начале года на предприятии работало 150 сотрудников, к концу года штат сотрудников увеличился до 275 человек. Социальные гарантии для работников включают официальное трудоустройство, социальный пакет, стабильную заработную плату, возможность обучения за счёт работодателя. Набор персонала продолжается.

Завод «Титан-Полимер» награжден памятной медалью и грамотой от президента России.

8 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил генеральному директору ООО «Титан-Полимер» Герману Петрушко памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина. Государственную награду завод «Титан-Полимер» получил благодаря победе экологического проекта «Экосуббота» в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в декабре 2021 года. Проект занял первое место в номинации «Зеленая страна».