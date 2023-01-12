Общество

Вопросы поддержки семей мобилизованных и военнослужащих обсудили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководителем регионального штаба комитета семей воинов Отечества (КСВО) Марией Филоновой 11 января. Обсуждались вопросы поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мария Филонова сообщила, что отделение комитета семей воинов Отечества на региональном уровне создано в конце прошлого года, и, пользуясь случаем, поблагодарила губернатора за помощь военнослужащим и их семьям, которую правительство Псковской области оказывает с самого начала спецоперации. Отдельные слова признательности она выразила за организацию экскурсий и проведение губернаторских елок для детей военнослужащих-участников СВО.

Руководитель регионального КСВО проинформировала Михаила Ведерникова, что теперь в Центре помощи семьям мобилизованных в Пскове будет также вестись прием членов семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Родственники бойцов смогут обратиться к представителям КСВО за консультациями по различным вопросам, за юридической, психологической и иной помощью.

Глава региона назвал такое решение верным. «У нас много задач. Мы ими без преувеличения занимаемся в ежедневном режиме. Сейчас наша главная задача и ваша, как руководителя регионального отделения, — систематизировать все возможности и инструменты, которые на сегодняшний день существуют для оказания помощи военнослужащим и сопровождения членов их семей», — обратил внимание Михаил Ведерников.

Для оперативного взаимодействия с коллегами из организаций и ведомств, а также для принятия более быстрых и своевременных решений губернатор предложил наделить Марию Филонову статусом общественного помощника губернатора.

В планах работы регионального штаба КСВО — отправка очередного гуманитарного груза военнослужащим совместно с Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области, реализация проекта «Лица героев», проведение акции среди участников СВО «Спасибо, мамам». Кроме того, ряд мероприятий планируется организовать к годовщине проведения спецоперации.

Также губернатор предложил Марии Филоновой подключиться к работе по увековечиванию памяти героев спецоперации. «Есть разные идеи. Сейчас необходимо разработать единые подходы, критерии и алгоритмы для их реализации. И нам, конечно, очень важно мнение человека, который находится в постоянной коммуникации с семьями военнослужащих», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что комитет семей воинов Отечества создан в конце ноября в целях поддержки семей военнослужащих — участников СВО. Деятельность организации поддержал президент РФ Владимир Путин. Задача комитета посредством взаимодействия с органами власти обеспечивать сопровождение членов семей настоящих и бывших участников СВО, а также военнослужащих, погибших при выполнении боевых заданий.