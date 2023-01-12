Общество

Священник посетил следственный изолятор Пскова

В дни рождественских святок помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими священник Михаил Федоров провел богослужение в храме СИЗО-1 и пообщался с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Перед началом литургии представитель духовенства поздравил всех верующих со святками и предстоящим Крещением, пожелав здоровья, мира и добра. Далее состоялось богослужение, в течение которого прихожане могли поставить свечи и помолиться о себе, родных и близких.

В завершении визита отец Михаил в сопровождении сотрудников следственного изолятора посетил камеры нескольких корпусов. Во время обхода он обратился к тем, кто в данный момент находится в неволе, призывая не нарушать ни людских, ни божьих законов, укреплять и приумножать веру добрыми поступками и помыслами.