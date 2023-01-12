Общество

Великолучане смогут окунуться в крещенскую купель на Ловати

Крещенские купели в Великих Луках будут расположены на реке Ловати. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации города Андрей Беляев.

Фото: Андрей Беляев / Telegram

«Великие Луки готовятся к проведению крещенских купаний. Местом установки купели выбран безопасный участок реки Ловати напротив городского парка», – отметил Андрей Беляев.

Обращение о проведении крещенских купаний в городе поступило в адрес администрации города из великолукской епархии. Купания будут организованы с 18 января с 20:00 до 19 января 14:00.

Для обеспечения безопасности создали рабочую группу. Во время проведения мероприятия организуют дежурство должностных лиц администрации города, спасателей, сотрудников полиции, а также представители скорой медицинской помощи. В ходе купания будут соблюдаться все действующие на данный момент санитарно-эпидемиологические требования.

На месте проведения будут стоять две палатки для переодевания, планируется установка торговой точки с горячим чаем, уточнил сити-менеджер.