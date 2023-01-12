Общество

Запрет выхода на лёд Чудского озера отменили в Гдовском районе

Запрет выхода на лёд водоёмов Гдовского района отменили с 11 января. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев.

«С 11 января отменяется запрет выхода на лёд Чудского, Тёплого озёр и других водоёмов муниципалитета, установленный 7 декабря 2022 года. Однако остаётся в силе запрет выезда рыбаков-любителей на автотранспорте», - отметил Алексей Васильев.

Он призвал жителей и гостей Гдовского района, несмотря на отмену запрета, оставаться бдительными, соблюдать правила безопасности при нахождении на льду.

Ранее сообщалось, что большая трещина образовалась на льду Псковского озера.