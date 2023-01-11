Общество

«Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере

Большая трещина образовалась на льду Псковского озера. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница.

Фото здесь и далее: Ирина Назарова / «ВКонтакте»

«Поздно вечером на острове Залита дома зашатались от взрывной волны. Попадала посуда и иконы с полок. Соседи звонили друг другу, но понимая, что происходит. Но за окном никакого пожара мы не увидели, в псковских сводках тоже ни о каких взрывах не писалось. И только утром стало понятно, откуда прогремела взрывная волна. На Псковской озере поднялся ветер и лёд тронулся», - рассказала женщина.

По её словам, около берега острова в оттепель образовалась большая трещина. Потом в заморозки её затянуло новым льдом. И вот во время ветра по всей береговой линии две ледяные глыбы столкнулись, образуя ударную звуковую волну.

«Старожилы острова Залита рассказали, что лет 20 назад было такое же столкновение льда и в тот день даже печи полопались от взрывной волны. Вот такая мощь стихии», - добавила псковичка.