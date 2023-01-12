Общество

Национальный парк «Себежский» отметил 27-летие

Национальный парк «Себежский» 11 января отметил 27-летие. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский» / «ВКонтакте»

«Мы поздравляем всех своих коллег с профессиональным праздником и желаем быть верными профессии, находить радость в каждом дне и развивать, изучать и оберегать свои заповедные территории», - отметили в нацпарке.

Коллектив отметил праздник на рабочем совещании - с подведением итогов и планами на следующий год. Самые отличившиеся сотрудники получили почетные грамоты за добросовестный труд.