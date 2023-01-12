Общество

Псковский следователь занял второе место среди лучших по профессии во всероссийском конкурсе

Заместитель начальника следственного отдела — начальник отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного отдела ОМВД России по Псковскому району старший лейтенант юстиции Юрий Коваль занял второе место в конкурсе профессионального мастерства следователей органов предварительного следствия в системе МВД России на звание «Лучший по профессии» - «Лучший следователь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Конкурс проходил в дистанционном формате. За достижение высоких результатов в испытаниях по разделам служебной и физической подготовки полицейский награжден дипломом и ценным подарком.

Юрий Коваль закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Службу в органах внутренних дел начал в 2018 году с должности следователя отделения по расследованию дорожно-транспортных преступлений следственного управления УМВД России по городу Пскову, а с декабря 2022 года занимает должность заместителя начальника следственного отдела — начальника отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного отдела ОМВД России по Псковскому району. За период службы поощрялся 6 раз.

Всего в конкурсе приняло участие 95 сотрудников органов предварительного следствия ГУ МВД России по СКФО, МВД, ГУ(У) МВД России по субъектам Российской Федерации, УТ МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирского, Забайкальского, Симферопольского линейных управлений (отделов) МВД России на транспорте.

Конкурсанты оценивались по сумме баллов, набранных в ходе выполнения заданий по видам конкурсных испытаний, которые включали в себя тестовые задания «Осмотр места происшествия» раздела «Служебная подготовка» и «Правовая подготовка». Также в программе соревнований была оценка знаний огневой и физической подготовки.