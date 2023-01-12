Общество

Безопасной доли алкоголя не существует, заявили в облздраве

Безопасной доли алкоголя не существует, так как это токсический продукт, который уничтожает клетки, и, как правило, наиболее уязвимые: клетки головного мозга, сердца, печени, где перерабатывается этот алкоголь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

На фоне употребления алкоголя теряется клеточный иммунитет, увеличивается риск инфекционных заболеваний, в том числе вирусных. У человека, который страдает от алкоголизма, под ударом оказываются практически все органы и системы организма: сердце, сосуды, поджелудочная железа, отметили в ведомстве.

Алкоголь нарушает обмен веществ, что приводит к внешним изменениям: человек может как сбросить вес, так и сильно его набрать. Он пагубно воздействует на состояние кожи: цвет становится менее здоровым, сероватым, сама кожа начинает сохнуть. Белки глаз мутнеют, волосы секутся и выпадают. Ногти становятся ломкими, увеличивается количество заусенцев.

Побороть алкоголизм вполне реально, рассказали эксперты комитета. Для начала необходимо выявить зависимость и отказаться от спиртных напитков на месяц-два. При отказе от алкоголя нужно скорректировать образ жизни. Например, если каждую пятницу ранее посещали бар и развлекались до утра, нужно найти новое занятие. Например прогулка по парку, поход в кино или театр. Хороший вариант — заняться физкультурой.

«Отказаться от зависимости бывает очень непросто. Если вы не устояли перед бокалом вина, не расстраивайтесь и не ругайте себя. Это не значит, что теперь все потеряно и вы продолжите пить. Люди не идеальны — важно учесть свою ошибку и идти к цели дальше. Вы уже нашли в себе силы признать проблему и начали менять свою жизнь — будьте терпеливы и учитесь любить себя», - прокомментировали эксперты.

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