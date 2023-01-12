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Скончалась заслуженный учитель и завуч псковского лицея №10 Лидия Потапова

Скончалась выдающийся педагог, заслуженный учитель, завуч лицея экономики и основ предпринимательства №10 города Пскова Лидия Потапова. Об этом сообщается в официальной группе лицея №10 в социальной сети «ВКонтакте».

Она умерла на 86-ом году жизни.

Лидия Потапова родилась 25 апреля 1937 года в Курске. В 1959 году с отличием закончила Мичуринский государственный педагогический институт Тамбовской области. Свою педагогическую деятельность начала учителем русского языка и литературы Александровской средней школы в Томской области. С 1970 по 1978 год работала в школах Читы, Ленинграда, Пскова.

«С 1978 года по 2002 год Лидия Георгиевна была нашим главным завучем - заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Лидия Георгиевна – талантливейший, высокопрофессиональный учитель, за десятилетия работы она передала любовь к русскому языку и литературе, вырастила и воспитала несколько поколений учеников и педагогов. Победителями олимпиад, конкурсов, научных конференций становились и ученики, и учителя, которым свои знания, опыт передавала Лидия Георгиевна», – отметил педагогический состав лицея.

Более десяти лет она была членом комиссии области по проверке экзаменационных сочинений на золотую медаль, а потом городской комиссии по проверке ЕГЭ. Неоднократно принимала участие в аттестации инновационных учебных заведений города и области, значительную роль сыграла в создании лицея на базе общеобразовательной школы №10.

«Опыт и новаторство, талант и мастерство позволили Лидии Георгиевне стать незаменимым учителем и наставником для каждого, ребёнка и взрослого, кто с ней встречался. Яркая личность, талантливый учитель, добрейший и мудрый человек, любимая учениками, коллегами, родителями учащихся, Лидия Георгиевна никогда не будет забыта, навсегда останется в наших сердцах», – добавили в учебном заведении.