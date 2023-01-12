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Общество

Чем может обернуться порча мусорных баков, рассказали псковичам

12.01.2023 17:58|ПсковКомментариев: 1

Чем обернется порча мусорных баков, рассказали жителям Псковской области специалисты «Мехуборки» в группе «ВКонтакте».

Фото: Мехуборка Псков

Так, житель Кимовска привлечен к уголовной ответственности, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием из заработка 15 % в доход государства.

«Порча имущества - это неправомерные действия людей, которые приводят к нарушению внешнего вида и технического состояния объектов собственности. В результате этих действий становится невозможным дальнейшее полноценное использование испорченных предметов по их назначению», - рассказали специалисты.

С правовой точки зрения хулиганские действия квалифицируются по различным статьям уголовного, административного, гражданского законодательства РФ в зависимости от степени общественной опасности, отметили в компании. За уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, наступает административная ответственность по ст. 7.17 КоАП РФ.

Понятие вандализма – одна из форм разрушительного поведения человека, приводящая к бессмысленному уничтожению материальных ценностей, выражающаяся в разрушении объектов благоустройства, ответственность за которую предусмотрена ст. 214 УК РФ. Наказание - штраф в размере до сорока тысяч рублей и лишение свободы сроком до 3 лет.

Поджог или иной общеопасный способ уничтожения или повреждения имущества будет квалифицироваться по ст. 167 УК РФ, в соответствии с которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Хищение контейнера может быть квалифицировано по ст. 158 или 161 УК РФ, по которым максимальный срок наказания предусмотрен до 5 и до 7 лет соответственно. Чаще всего подобные действия совершают подростки, не достигшие совершеннолетия, не подозревая о том, что административную ответственность они несут уже с 16-ти лет, а уголовную - с 14-ти.

В компании отметили, что, помимо административной и уголовной ответственности, законом предусмотрена материальная ответственность в соответствии с Гражданским кодексом. В силу ч. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, отвечают его родители (усыновители) или опекуны. Кроме того, на них может быть составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Теги: #псков #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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