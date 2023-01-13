Общество

Псковским студентам предлагают посоревноваться в приготовлении деликатеса

Конкурс «Сытый студент» пройдет в ресторане Helga в Пскове 25 января. Среди участников – студенты средних и высших заведений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Ежегодное кулинарное состязание по традиции посвящено Дню студента. Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 23 января включительно создать команду из четырех человек и отправить заявку по ссылке. Во время проведения соревнования каждая команда будет ограничена временем и набором продуктов: у них будет 30 минут на приготовление одного или нескольких блюд из 15 ингредиентов. Тематика кулинарных работ – «Студенческий деликатес».

Победители конкурса, которые войдут в тройку лидеров, получат подарки от Молодёжного центра и спонсоров конкурса.