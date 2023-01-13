Общество

10 заражённых коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

10 заражённых коронавирусом выявили в Псковской области за сутки. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 974.

Выздоровело от заболевания за сутки 10 пациентов, всего от COVID-19 в регионе избавились 123 889 жителей. Число летальных случаев осталось неизменным – 1961 человек.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: