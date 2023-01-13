Общество

Аборты в России: быть или не быть?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему прерывания беременности. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время от политиков все чаще можно услышать высказывания о том, что нужно запретить аборты в России. Под конец 2022 года тема прерывания беременности актуализировалась в новостной повестке.

Так, Минздраву было поручено рассмотреть вопрос о запрете абортов подросткам с 15 до 18 лет без согласия родителей. Сейчас несовершеннолетние в возрасте от 15 лет могут самостоятельно принять решение о прерывании беременности, для этого не требуется дополнительное разрешение.

Член Совфеда Маргарита Павлова вообще выступила за полный запрет абортов в России. По мнению сенатора, нельзя спокойно относиться к убийству детей в утробе матери.

А патриарх Кирилл высказал мнение, что аборты являются издевательством над идеей прав человека. Он напомнил, что Русская Православная Церковь уже порядка семи лет настаивает на выведении прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования, так как считает, что аборт — это не лечебная процедура, а вынашивание ребенка — не болезнь.

Доводы авторов идей каким-то образом ограничить или вовсе запретить аборты обычно основываются на том, что такие меры могут поспособствовать росту рождаемости. Но наша история этот урок уже проходила. В советской России в 1930 году аборты сделали платными, а в 1936-ом запретили, однако это не привело к демографическому росту. Напротив, в тот период возросла женская инвалидность и смертность.

В случае отсутствия доступного прерывания беременности, женщины будут обращаться к подпольным абортам. Такие меры могут привести к бесплодию или летальному исходу. Также запрет абортов может стать причиной увеличения числа убийств младенцев или к росту социального сиротства.

Мы решили выяснить у комментаторов, нужно ли запретить аборты без согласия родителей подросткам с 15 лет? С какого возраста девушка может решать, что «мое тело - мое дело»? Как они относятся к инициативе полного запрета абортов в нашей стране? К каким последствиям может привести такое решение? Об этом в программе «Дневной дозор».

Если запретить аборты, обязательно появятся подпольные клиники, где продолжат прерывать беременность, объясняет вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, в прошлом заместитель главного врача по хирургии в Псковской областной больнице. Он добавил, что снизить большое количество абортов помогут дополнительные льготы беременным и молодым мамам.

«Тема аборта уже поднималась очень много раз в разные времена и в разных странах. Запретами и мерами с этим не побороться. Не будет государственных клиник, которые выполняют аборты по медицинским показаниям или иногда по социальным, значит, найдутся те, кто будет это делать подпольно. Соответственно, вред здоровью при выполнении данной операции в государственных лечебных учреждениях в десятки раз меньше, чем если это будет переведено в криминальные ситуации. Работать надо, разъяснять, стимулировать еще больше, чтобы мамочки рожали детей. С молодежью нужно вести определенную политику по разъяснению. Запретами тут ничего не сделаешь».

Насилием не получится добиться хороших результатов, поэтому запрещать аборты неправильно, уверена руководитель организации «Независимый социальный женский центр» Елена Яблочкина. Но сами аборты тоже приносят женщинам моральный и физический вред. Поэтому необходимо профессиональное взаимодействие беременной с психологами, оказание ей качественной медицинской помощи, а также просветительская работа.

Фото: Елена Яблочкина / «ВКонтакте»

«Запреты никогда ничего не решали, и ни к чему хорошему запреты не приводят. Только увеличивается женская смертность, как правило, показывает статистика, и увеличиваются криминальные операции медицинского характера. Сами аборты – это не решение проблемы. Они оставляют и на здоровье, и на физическом, и на психическом самочувствии женщины большой след. Как я уже сказала, запретами это не решается. Должно быть просветительство и хорошее медицинское обслуживание, и работа психологов в каждой консультации, когда женщина принимает решение. Тема достаточно сложная, чтобы вот так подходить – запретили и все перестали делать прерывание беременности, и все стали рожать. Насилием никогда ничего хорошего не добиваются. Чем раньше, тем лучше все равно просвещать наших детей нужно об ответственности за свое здоровье в партнерских отношениях. Это проблема не только женщин, это проблема пары, если по какой-то причине они вдруг не готовы принимать ребенка в этот мир. Это должно быть и в школах, и вузах. Люди должны заботиться о своем здоровье, о себе, но не карательными мерами абсолютно точно».

Аборты у несовершеннолетних могут причинить непоправимый вред их здоровью, считает председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. На ее взгляд, важнее всего не доводить до нежелательной беременности, но в России не хватает полноценной разъяснительной работы по теме полового воспитания.

«Когда девочки сами решают судьбу без своих родителей – это совершенно неверно. Мы должны в первую очередь заботиться о здоровье наших детей, о здоровье девочек, о том, какой вообще вред может нанести аборт молодому подростку. Понимаю, что прикрываются темой демографии, но это тоже не выход из положения, если девочки начнут с 15 лет делать аборты. В первую очередь надо вести полноценную и разъяснительную работу, и пропаганду о том, как наши молодые люди должны вести свою половую жизнь и как они должны защищаться. Меры защиты для девочек и мальчиков очень необходимы, чтобы у нас не повышался процент абортов. Надо этим заниматься в школе. Я сама училась в советской Эстонии, у нас был предмет, вся литература изучалась на классных часах, нам все рассказывали, объясняли про половое воспитание. Много было таких уроков, когда объясняли какие-то вещи отдельно, мальчики отдельно оставались в классе, девочки отдельно оставались в классе. Это был четвертый и пятый классы. Я своим детям и внукам точно так же объясняла и давала читать литературу на эту тему для того, чтобы они понимали, как появляются на свет дети и насколько ответственен этот шаг и момент».

Запреты без альтернативы только усугубят ситуацию с абортами, утверждает руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детской деревни-SOS в Пскове Алина Чернова. Она рассказала, какие меры могут поспособствовать снижению количества абортов по стране.

Фото: Алина Чернова / «ВКонтакте»

«Как и ко многим другим инициативам чего-либо запретить отношусь негативно, без дополнительной проработки замены и альтернативы. Запрещать аборты – мировая практика уже неоднократно показывала: когда вводится запрет без дополнительных мер, это приводит только к увеличению роста подпольных абортов, попыток обойти закон, смертности, травмирования, причинения вреда здоровью, особенно, если речь идет о подростках. Я думаю, что по медицинским показаниям возможность должна оставаться в любом случае. По поводу запрета делать аборт без согласия родителей очень спорный вопрос, потому что не все девочки готовы делиться этим с родителями. Мы не можем гарантировать, какая будет реакция каждой отдельной семьи. Самое главное – родители, принимая такое решение, должны, получается, ответственность за будущего ребенка взять на себя, либо отказаться. Таким образом, мать самого ребенка выводится из поля принятия решения. Я не поддерживаю запрет, я поддерживаю половое просвещение детей. Это профилактика ранней беременности, работа с детьми, возможность получить контрацепцию бесплатно, как во многих других странах. Не через запреты решаются вопросы. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас рождаемость падает, с другой стороны, такие довольно кощунственные меры. На мой взгляд – это неприемлемо».

Ранние аборты и гормональная терапия действительно снижают численность населения, но запретами на прерывание беременности эту проблему не решить, считает трансформационный психолог, коуч Ирина Ремер. Она объяснила, насколько важна разъяснительная работа на тему репродуктивности и почему мальчикам особенно важно знать об этом.

Фото: Ирина Ремер / «ВКонтакте»

«Я считаю, что тема запретов не срабатывает и ни разу еще не срабатывала. Это тоже некоторое насилие над выбором человека, и приводило всегда к тому, что изыскивались другие более пагубные способы решения того или иного запрета. Я предлагаю созидательный путь для решения этих задач: проводить разъяснительные лекции, обучение, ввести курсы для обучения, возможно, в школах, как программу, и доносить информацию до молодежи, до студентов, для тех, кто прямо подвергается репродуктивному возрасту. Ранняя гормональная терапия, ранние аборты приводят к тому, что численность населения падает. Но эта мера, считаю, не совсем может сработать. Больше сработает разъяснительная мера. Женская природа устроена таким образом: ее природный инстинкт рожать. Мужская природа про достижение цели. Мужская природа здесь несет идею. То есть без идеи воплощение ребенка не случится. Без желания мужчины этого не произойдет. А женщина всегда готова. В связи с этим нужна разъяснительная работа для мальчиков, для мужчин, потому что без них никаких детей не может случиться. И это ответственность их, когда и как будет рожать женщина, в каком возрасте, на что они будут жить, как они будут воспитывать детей».

Проблема абортов - вопрос деликатный и неоднозначный. Поэтому решать его нужно не запретами, а реальной поддержкой женщин, решившихся на это шаг. У женщины при этом должно оставаться право самостоятельно принимать решение в вопросе рождения ребенка в любом возрасте.

Правильный тренд для профилактики абортов - это половое воспитание в школах. Но в нашей стране, к сожалению, эту тему пока обходят стороной.

Анастасия Сливинская