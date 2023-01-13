Общество

«Хищническую ловлю» фиксировали в Невельском уезде в 1926 году

Резолюцию постановления бюро Невельского укома ВКП(б) от 24 июня 1926 года о рыбном хозяйстве в уезде опубликовал Государственный архив Псковской области. Документ размещён на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

«Невельский уезд по количеству водоемов по сравнению с другими уездами является богатейшим уездом, ввиду чего на рыбное хозяйство как на источник дохода должно быть обращено особе внимание», - готовится в резолюции.

Документ позволяет представить ситуацию с выловом рыбы: организацией артелей, нарушениями в этой отрасли.

«Из материалов мы узнаем, что действовала лишь одна артель "Невель", рыбных товариществ не было. Зато фиксировали большое количество нарушений: от отсутствия подсадки ценных пород рыб и "хищнической ловли" до "отсутствия на мельнице рыбопроходных лестниц"», - обратили внимание в архиве.

Еще становится известно о малом количестве рыбы в озере Иван: «Отмечая невыгодность эксплуатации озера Иван, предложить фракции ВКП(б) УИКа обсудить этот вопрос о дальнейшей эксплуатации такового с целью ее целесообразности и доходности, передав озеро Невель в ведение ОЗУ».