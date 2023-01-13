Общество

«Чебурашка» обогнал «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

Фильм «Чебурашка» обошел всех конкурентов и стал самой кассовой отечественной картиной за всю историю кинопроката. По данным ЕАИС, сборы картины составляют 3 млрд 316,5 млн рублей.

Кадр из фильма «Чебурашка» (реж. Д.Дьяченко, 2022 г.)

Таким образом, картина режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по сборам в России первую часть из дилогии «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, пишет ТАСС.

Согласно данным на сайте ЕАИС, «Чебурашка» с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 528 556 464 рубля. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», кассовые сборы «Аватара» в России составили 3 516 796 661 рубль.

Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом, обогнав 10 января по сборам предыдущего лидера - комедию «Холоп». Фильм Клима Шипенко, вышедший в кинотеатрах в 2019 году, заработал в отечественном прокате 2,8 млрд рублей.

«Чебурашка» рассказывает о новых приключениях героя книг Эдуарда Успенского в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

У «Чебурашки» уже запланированы продолжения.