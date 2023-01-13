Общество

Губернатор отметил почётной грамотой коллектив прокуратуры Псковской области

Коллектив Псковской областной прокуратуры отмечен почетной грамотой губернатора. Высшую региональную награду глава региона Михаил Ведерников вручил прокурору области Ивану Грибову в пятницу, 13 января, на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона обратил внимание, что сотрудники прокуратуры в 2022 году показали высокие результаты в работе, ответственно исполняли свои обязанности, оставаясь верными служебному долгу.

Отдельно губернатор поблагодарил за принципиальную позицию прокуратуры в вопросе обеспечения жильем детей-сирот.

«Только своими силами такую сложную и дорогостоящую задачу выполнить сложно, но ее постепенно удается решать при комплексном и системном подходе, активном межведомственном взаимодействии. С 2018 года мы в год покупаем для детей-сирот не менее ста квартир. По предложению прокурора области мы реализовали систему жилищных сертификатов, которая оказалась очень востребованной и позволила сделать заметный шаг вперед. Также будут строится восьмиквартирные типовые дома в Пскове, которые расширят возможности региона в вопросе обеспечения сирот жильем», — сказал Михаил Ведерников.

Еще одно из важнейших совместных направлений деятельности — контроль над реализацией в Псковской области национальных проектов.

«По итогам 2022 года, несмотря на все сложности, уровень исполнения национальных проектов составил 99,03%. Это самый высокий показатель за все годы. Без вашей включенности таких результатов было бы невозможно добиться», — подчеркнул губернатор.

В Псковской области к 300-летнему юбилею прокуратуры РФ провели целый ряд мероприятий, которые позволили рассказать жителям региона о работе надзорного органа. У здания областной прокуратуры открыт памятник Петру Великому — учредителю надзорного ведомства. На берегу реки Великой в Пскове появился парк 300-летия прокуратуры. По словам Михаила Ведерникова, городская администрация при поддержке областного правительства будет и дальше развивать и благоустраивать общественное пространство.

«Искренне ценю возможность обсуждать возникающие вопросы, искать решения и совместно реализовывать проекты. Благодарю за профессионализм, принципиальность, ежедневный добросовестный труд», — подытожил глава региона.

Прокурор Псковской области Иван Грибов во время своего выступления кратко подвел итоги ушедшего 2022 года. В органы надзорного ведомства области обратились более 18 тысяч человек. Основными направлениями деятельности стали противодействие преступности, борьба с коррупцией, соблюдение прав граждан, эвакуированных с приграничных территорий, исполнение законодательства о труде и социальной поддержке населения, защита предпринимателей, охрана окружающей среды.

«Достигнутые результаты обеспечены благодаря напряженной работе сотрудников. Работников прокуратуры всегда отличает высочайший профессионализм и верность долгу. Мы по праву гордимся своей профессией», — заметил Иван Грибов.

Прокурор Псковской области вручил сотрудникам ведомственные награды. Он также отметил победителей юридической олимпиады и конкурса тематических эссе среди студентов и курсантов. Ряд сотрудников удостоены благодарственных писем правительства области — награды им вручил Михаил Ведерников.

В торжественном мероприятии также приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители региональных Управлений федеральных ведомств, сотрудники и ветераны надзорного органа, курсанты и студенты высших учебных учреждений области.

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 12 января. Именно в этот день в 1722 году Петр Великий именным Указом впервые учредил при Сенате пост генерал-прокурора.