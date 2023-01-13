Общество

«Ждём, пока ребенка утащат?»: жители Себежского района обеспокоены появлением волков

Жители Себежского района обеспокоены появлением волков в деревнях. Своё возмущение бездействием охотников они выразили в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анастасия Прохорова / «ВКонтакте»

«Я не понимаю, где наши охотники? Может мне хоть кто-нибудь может объяснить, почему волки ходят не первую неделю и никто ничего не предпринимает. Чего ждём-то товарищи, пока ребенка утащат? В 8:00 утра, на минуточку, темно, ребята ходят на автобус, в 17 вечера темнеет. Я в ужасе от непонимания ситуации. Сутоки, Рудня, Чернея, Кузнецовка, Капаново, теперь Загады. Скоро до города доберутся. Сижу и понимаю одно, что пора идти получать разрешение на оружие и учиться стрелять», – рассказала местная жительница.

Она отметила, что на фото запечатлены последствия прогулки волка по деревне Загады сегодня, 13 января.

В комментариях продолжили список деревень, где были замечены волки – Песчанка и Дашково.

«В Кузнецовке, Мальково жрут собак, скоро к администрации района подберутся», – добавил мужчина.

Видео: Светлана Дама / «ВКонтакте»

«В Кузьмино ещё две недели назад тоже собак съели, писалось заявление в национальный парк, но видимо все напрасно. Пока действительно на людей не нападут, никто пальцем не пошевелит», – возмутился ещё один комментатор.

Ранее в Красногородском районе охотники застрелили трёх волков.