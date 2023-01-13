Общество

Псковичи обменялись с московскими коллегами опытом работы в сфере патриотического воспитания

Совещание на тему «Опыт реализации патриотических проектов и практик» прошло в правительстве Псковской области сегодня, 14 января, под руководством врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства региона Кристины Луневой. В нем приняли участие представители псковских и столичных молодежных общественных организаций, ветеранских объединений, патриотических движений и добровольческих отрядов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Напомним, московская делегация работает в Пскове в рамках Всероссийской общественно-патриотической акции по сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и военной истории России «Дороги Победы». Возглавляет группу председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москва Екатерина Драгунова.

В ходе совещания стороны обменялись опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи и обсудили новые методики в этом направлении. Были также рассмотрены вопросы социальной общественной поддержки ветеранов и граждан приравненных к ним категорий, развитие волонтерства.

Кроме того, речь зашла о мероприятиях по сохранению памяти о военных героях и событиях.

В этой части в Псковской области проводится значительная работа. Она в первую очередь связана с воспитанием в молодежи преемственности к почитанию традиционных государственных и семейных ценностей посредством проведения таких мероприятий, как Международная встреча на Кургане Дружбы, акция «Мы помним», Международная Вахта памяти и множество других, в том числе туристического характера.

Большое внимание в регионе уделено увековечиванию памяти о военных героях и событиях Псковщины и России всех времен: от Александра Невского до современности. Реставрируются памятники в честь подвигов русского народа и устанавливаются новые. Так, например, в Себежском районе появился монумент «Знамя Победы», а в Гдовском — открыт масштабный мемориал «Александр Невский с дружиной». К 20-летию боевого подвига легендарной 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии отремонтирован памятник «Купол» и установлены бюсты бойцов.

Утвержден региональный закон, согласно которому уже пяти районам области присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Ежегодно проводятся торжественные мероприятия в честь освобождения муниципалитетов от немецко-фашистских захватчиков, по случаю годовщины отправки продуктового обоза из Дедовичского района в блокадный Ленинград и другие. Продолжается работа над созданием историко-документального многотомника «Солдаты Победы» о боевом пути и послевоенной жизни участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Отдельное внимание в ходе обсуждения было уделено поддержке участников СВО со стороны власти, общественных организаций и волонтеров.

«Мы сегодня очень широко и емко поговорили обо всех достижениях и проблемах, которые есть в нашей работе. Для нас действительно важно, что мы наладили мосты между сложными вопросами. Будем работать с „Мосволонтер“ — для нас очень важно развивать и поддерживать волонтерское движение в регионе. При содействии наших коллег мы сможем получить больше новых идей для движения вперед», — подчеркнула Кристина Лунева.

«Нам есть чему поучиться у псковских коллег, очень интересные наработки. Мы благодарны за возможность прямого открытого диалога с коллегами», — отметила Екатерина Драгунова.

В рамках визита в Псковскую область московская делегация посетила ряд воинских мемориалов в Пскове. Совместно с представителями правительства Псковской области и руководством общественных организаций региона делегаты возложили цветы к Вечному огню и к памятнику 6-й роте «Купол».