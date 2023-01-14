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Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой

Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой невосполнимой утратой для всех. Обращение президента к семье скончавшейся артистки опубликовано 14 января на сайте Кремля.

«Уважаемые Глеб Анатольевич и Иван Глебович, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой. Кончина Инны Михайловны Чуриковой – великой, всенародно любимой актрисы – огромная потеря для всех нас», — указал глава государства.

Путин отметил, что выдающиеся работы Чуриковой и на сцене «Ленкома», и в кинематографе – образец настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи, пишет газета «Известия».

«Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой – ярком, талантливом, душевно щедром человеке», — добавил Путин.

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Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни сегодня, 14 января.