Общество

Россиян предупредили о возможном вреде крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января россияне будут массово окунаться в проруби в крещенские купания. Однако пользы от единичного погружения в такую холодную воду не будет, а вот навредить организму можно. Об этом рассказала терапевт Маргарита Демичева.

По словам эксперта, в первую очередь опасность представляет холодовый шок, который может случиться у неподготовленного человека при купании в холодной воде, пишет «Газета.ру»

«При погружении рефлекторно происходит сначала глубокий вдох, а затем – частое поверхностное дыхание – так называемый гипервентиляционный синдром. Это может привести к тому, что человек непроизвольно наглотается воды. Также возможно нарушение системы кровообращения, например нарушение сердечного ритма у людей, страдающих аритмией. Это может привести к фибрилляции или остановке кровообращения», – сообщила терапевт.

Еще одно осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы – это повышение артериального давления за счет резкого спазмирования сосудов. Такая реакция организма может произойти не только у гипертоников, но и у людей, ранее не страдавших повышением давления.

«Опасно погружение в ледяную воду и для людей с туберкулезом, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и эпилепсией, а также тем, у кого есть серьезные кожные заболевания, например, псориаз, экзема», – констатировала Маргарита Демичева.

Заслуженный врач России, профессор и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова в свою очередь добавила, что не стоит погружаться в прорубь и тем, кто имеет заболевания дыхательных путей – им прыгать в ледяную воду категорически запрещено.

«Это чревато серьезнейшими осложнениями. Например, у людей с хроническими заболеваниями легких крещенские купания могут закончатся пневмонией. Противопоказания для погружения в ледяную воду есть и для беременных женщин. Им окунаться в прорубь тоже нельзя. Крещенские купания могут привезти к спазму сосудов и ухудшению состоянию плода», – отметила врач Шарапова.

Она добавила, что, кроме того, в ледяной воде можно потерять сознание, могут возникнуть судороги. Ныряния с головой опасны спазмами сосудов мозга.

«Для тех, кто в эту крещенскую ночь все же будет окунаться в прорубь, я рекомендуют перед окунанием измерить уровень артериального давления, а лучше пройти осмотр у врача. Напоминаю, что находиться в воде можно не более 1 минуты. Также я настоятельно рекомендую после купания тщательно вытереться полотенцем, а затем сразу же надеть теплую одежду и выпить горячий напиток. Ни в коем случае это не должен быть алкоголь – ни до, ни после погружения. Человеческий организм быстро теряет тепло под действием спиртных напитков. Поэтом под алкоголем шансы получить переохлаждение намного выше. А еще алкоголь увеличивает нагрузку на сердце», – заключила заслуженный врач РФ.