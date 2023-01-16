Общество

О существовании частей особого назначения в XX веке рассказали псковичам

О существовании частей особого назначения в XX веке рассказал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Было в истории Советской России такое явление как ЧОНы. Так кратко называли части особого назначения. Они появились в 1918 году и были расформированы в 1924-1925 годах. Создавались такие отряды для борьбы с контрреволюцией, но в прифронтовой полосе участвовали и военных операциях, охраняли промышленные предприятия и гражданские объекты», - уточнили в учреждении.

В Псковской области ЧОН создали к апрелю 1919 года. В фондах Государственного архива Псковской области хранится уникальный фотоснимок: «28-я рота частей особого назначения (ЧОН) на привале в день празднования ЧОН (а)». Датирован он 15 июля 1923 года.