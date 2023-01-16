Общество

Более 77 тысяч экскурсантов посетили Псковскую область в новогодние праздники

Более 77 тысяч экскурсантов посетили Псковскую область в новогодние праздники. В период с 30 декабря прошлого года по 8 января текущего года загрузка гостиниц в Пскове достигала 90%, в муниципальных образованиях была несколько ниже — до 60%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В большинстве регион посещали индивидуальные туристы, в основном семьи с детьми. Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места, не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Твери. Туристы смогли посетить Псковскую область также и в рамках «Серебряного маршрута», разработанного ООО «РЖД Тур».

В этом году в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в новогодние праздники для туристов было доступно большое количество интерактивных форматов. Новой точкой притяжения в Изборске стала выставка «Россия. Истоки», которая развернулась в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

Псковский музей-заповедник принимал гостей уже первого января. Всего музей-заповедник в выходные дни провел 50 культурно-массовых мероприятий. Среди новых проектов — детская программа «Елка в старом доме» и вертеп в Поганкиных палатах, которые посмотрели почти 1 тысяча человек. Также внимание жителей и гостей города привлек рождественский бал в Приказных палатах.

В Великих Луках популярностью среди туристов пользовался развлекательный парк «Луки-Парк». В новогодние каникулы в город на Ловати была перенесена фотовыставка «Зимние путешествия по Псковской земле». Она расположена в центре города на площади А. Матросова рядом с краеведческим музеем. Работы, представленные на выставке, являются победителями фотоконкурса, проведенного в декабре комитетом по туризму Псковской области.

Большим спросом также пользовались туры в районы области. Новым направлением стал гастрономический туризм в Невельский район, где находится семейная ферма, на которой занимаются сбором и переработкой бургундских улиток. В Печорском районе также появился новый объект притяжения туристов — крепость «Обдех» Хлебного хутора, построенная на средства гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Полистовском заповеднике появилась новая экологическая тропа «Люди и леса», которая рассказывает о людях, которые жили и живут в этих местах, о взаимодействии человека с лесами, болотами и реками, об истории места через личные истории его жителей. Маршрут создан на средства гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».