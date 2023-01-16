Общество

Областной конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий» стартует 6 февраля

Прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» начнется 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Побороться за звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года и не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Конкурсные испытания пройдут в двух конкурсных группах в два этапа. На первом этапе участники должны представить документы и конкурсные работы в номинациях: экономика; финансы; градостроительство, архитектура и землепользование; жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения; правовое обеспечение; организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления; социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика).

В рамках второго этапа конкурса каждому участнику будет предложено утвержденное комиссией конкурсное задание в соответствии с указанной в заявке номинацией.

Оцениваться будут новизна и творческий подход в решении конкурсного задания; логичность, аргументированность выступления; содержательность выступления; четкость ответов на вопросы членов комиссии; ораторское мастерство.

Заявки на участие будут приниматься до 20 февраля 2023 года. Более подробно ознакомиться с требованиями с предоставляемым документам, порядком проведения конкурса и скачать формы документов можно во вложении.

Организатор конкурса — управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Информация по вопросам участия в конкурсе по телефону: (8112) 29-97-99.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области с 2021 года. По итогам конкурса прошлого года губернатор Михаил Ведерников предложил одной из победительниц — Екатерине Архиповой — занять должность первого заместителя председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Ранее она возглавляла отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожному хозяйству администрации Опочецкого района.