«Голос улиц»: Следите ли вы за избирательной кампанией 2026 года в социальных сетях?

В сентябре в Росси пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В Псковской области также выберут новый состав Законодательного Собрания. Политические партии уже начали очень активную рекламную кампанию, в том числе в социальных сетях. Они выкладывают новости, запускают новые проекты, борются за внимание избирателей.

Это опрос, и мы вышли на улицы города, чтобы узнать у псковичей, какие политические партии они видят чаще всего в своей новостной ленте, и кто из партий наиболее активен по их мнению.