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Ремонтируемые по госпрограммам объекты осмотрел Антон Мороз в Пушкинских Горах

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В ходе рабочей поездки в Пушкиногорский муниципальный округ депутат Псковской городской Думы 7-го созыва Антон Мороз вместе с главой Оксаной Филипповой посетил ряд объектов, которые на сегодняшний момент проходят капитальный ремонт по государственным и региональным программам, сообщил Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Среди объектов есть и проблемные. Так, в детском саду «Сказка» подрядчик существенно нарушает график работ, испытывает проблемы со своевременным приобретением необходимых материалов.

Аналогичная ситуация происходит и на другом объекте – в местном Доме культуры. На объекте задействован тот же подрядчик. Оксана Филиппова выразила обеспокоенность соблюдением сроков сдачи объектов. Администрация округа, работая в правовом поле, предпринимает все необходимые усилия для воздействия на исполнителя работ, уточнил Антон Мороз. 

Также осмотрели состояние поселкового стадиона, который требует ремонта. Как рассказала глава округа, сумма необходимых средств оценивается в 50 миллионов рублей. В региональном министерстве спорта с ситуацией знакомы, заявка на капитальный ремонт подана и находится на рассмотрении.

Идут работы и в помещениях районной библиотеки, средства на которые выделены в рамках национального проекта «Семья». Подрядная организация трудится в хорошем темпе, своевременно сдает документацию по выполненным работам.

В поселке городского типа Пушкинские Горы активно работает программа социальной догазификации. Оксана Филиппова рассказала и о подключении частных домовладений, и о перспективе перевода местной котельной на голубое топливо.

 


«Благодарю главу округа за совместную работу», — резюмировал Антон Мороз.

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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