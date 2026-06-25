Ремонтируемые по госпрограммам объекты осмотрел Антон Мороз в Пушкинских Горах

В ходе рабочей поездки в Пушкиногорский муниципальный округ депутат Псковской городской Думы 7-го созыва Антон Мороз вместе с главой Оксаной Филипповой посетил ряд объектов, которые на сегодняшний момент проходят капитальный ремонт по государственным и региональным программам, сообщил Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Среди объектов есть и проблемные. Так, в детском саду «Сказка» подрядчик существенно нарушает график работ, испытывает проблемы со своевременным приобретением необходимых материалов.

Аналогичная ситуация происходит и на другом объекте – в местном Доме культуры. На объекте задействован тот же подрядчик. Оксана Филиппова выразила обеспокоенность соблюдением сроков сдачи объектов. Администрация округа, работая в правовом поле, предпринимает все необходимые усилия для воздействия на исполнителя работ, уточнил Антон Мороз.

Также осмотрели состояние поселкового стадиона, который требует ремонта. Как рассказала глава округа, сумма необходимых средств оценивается в 50 миллионов рублей. В региональном министерстве спорта с ситуацией знакомы, заявка на капитальный ремонт подана и находится на рассмотрении.

Идут работы и в помещениях районной библиотеки, средства на которые выделены в рамках национального проекта «Семья». Подрядная организация трудится в хорошем темпе, своевременно сдает документацию по выполненным работам.

В поселке городского типа Пушкинские Горы активно работает программа социальной догазификации. Оксана Филиппова рассказала и о подключении частных домовладений, и о перспективе перевода местной котельной на голубое топливо.



«Благодарю главу округа за совместную работу», — резюмировал Антон Мороз.