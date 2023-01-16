Общество

Руководство судебных приставов проведёт приём граждан в Острове

Руководство судебных приставов проведёт приём граждан в Острове 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Личный приём граждан проведет заместитель руководителя УФССП России по Псковской области — заместитель главного

судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин.

Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Островского и Пыталовского районов, пройдёт с 12:00 до 14:00 по адресу: Остров, улица Рымара, 2а.

Приём граждан осуществляется без предварительной записи. Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.