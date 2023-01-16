Общество

Заболеваемость коронавирусом возросла в Псковской области

Количество заболеваний коронавирусом в Псковской области на 2-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей выросло на 43 случая, заболеваемость составила 8,38 на 100 тысяч населения (52 случая), что ниже заболеваемости по РФ (21,42) в 2,6 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме среди выявленных случаев в виде ОРВИ протекают 49 (94,2% от общего числа случаев), в виде пневмонии – 3 случая (5,8%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 9,6% детей в возрасте до 18 лет (5 человек) и 90,4% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 13 муниципальных образованиях, это Пустошкинский, Бежаницкий, Себежский, Локнянский, Пушкиногорский, Печорский, Опочецкий, Гдовский, Красногородский, Плюсский, Новоржевский, Великолукский, Невельский районы.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в 15 муниципальных образованиях, это Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Островский, Печорский, Плюсский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский районы, город Псков.