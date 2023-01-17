Общество

Псковская область в прошлом году приняла порядка 450 тысяч туристов

Псковскую область в прошлом году посетило порядка 450 тысяч туристов. Это рекордный показатель за последние годы. Турпоток по сравнению с 2021 годом увеличился почти на 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

При этом в регионе зафиксировано рекордное число экскурсантов — тех, кто побывал в музеях региона. По итогам прошлого года в этой категории порядка 2 миллионов путешественников, что почти на 50% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что только в новогодние праздники количество экскурсантов, посетивших музейные объекты, превысило 77 тысяч человек. В большинстве регион посещали индивидуальные туристы, в основном семьи с детьми.

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Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места, не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Туристы смогли посетить Псковскую область также и в рамках железнодорожного «Серебряного маршрута».

Основными точками притяжения традиционно стали Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск. В качестве новых направлений в Псковской области активно развивается гастрономический туризм.