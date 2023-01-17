Общество

До 500 тысяч рублей могут получить ТОСы Псковской области на реализацию проектов

Прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), начинается с 1 февраля 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Организатором мероприятия выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. В конкурсе могут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

На реализацию проектов победителей конкурса бюджетам муниципальных образований будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей.

Представители ТОС для участия в конкурсе представляют в местную администрацию муниципального образования пакет документов: заявление об участии в конкурсе, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт и проектно-сметную документацию проекта, а также другие документы, относящиеся к проекту.

Формы указанных документов и информация о конкурсе размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Прием пакета документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 1 до 28 февраля 2023 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 3 марта, победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее 21 апреля текущего года.

По вопросам участия в конкурсе проектов можно обратиться по телефону: 8 (8112) 29-98-01 (отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области).

Отметим, что в рамках бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что на поддержку проектов ТОС в 2023 году заложено 50 миллионов рублей, что на 10 миллионов рублей больше финансирования прошлого года.