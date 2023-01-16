Общество

В Псковской области открыта вакансия председателя Островского городского суда

Об открытии вакантных должностей объявила квалификационная коллегия судей Псковской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления судебного департамента.

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявляет об открытии вакансии на должность:

председателя Островского городского суда Псковской области;

мирового судьи судебного участка № 13 в границах административно-территориального образования «Печорский район»;

мирового судьи судебного участка № 14 в границах административно-территориального образования «Пустошкинский район»;

мирового судьи судебного участка № 30 в границах административно-территориального образования «город Псков».

Документы и заявления, указанные в пункте 6 статьи 5 закона РФ от 26 июня 1992 года N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются с 20 января по 20 февраля по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, дом 17/24, кабинет 112, Псковский областной суд.

Последний день приема документов – 20 февраля до 17:30. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 59-02-14.