В Псковской области открыта вакансия председателя Островского городского суда

Об открытии вакантных должностей объявила квалификационная коллегия судей Псковской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления судебного департамента.
Квалификационная коллегия судей Псковской области объявляет об открытии вакансии на должность:
Документы и заявления, указанные в пункте 6 статьи 5 закона РФ от 26 июня 1992 года N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются с 20 января по 20 февраля по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, дом 17/24, кабинет 112, Псковский областной суд.
Последний день приема документов – 20 февраля до 17:30. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 59-02-14.