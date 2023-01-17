Общество

Задать эксперту вопросы об алиментах смогут псковичи 25 января

Приём граждан по вопросам алиментных платежей проведёт руководство управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области в городе Пскове 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Личный приём граждан проведёт заместитель руководителя УФССП России по Псковской области — заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева.

Приём граждан и представителей организаций будет проходить с 12:00 до 14:00 на улице Текстильной, 3.

Предварительная запись на приём ведётся по телефону: 8(8112)699091. Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области: 8(8112)699-082.

В ведомстве напомнили, что вход в здание управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области возможен строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.