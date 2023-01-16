Общество

Выход на лёд Чудского озера вновь запретили в Гдовском районе

Выход на лёд Чудского озера вновь запретили в Гдовском районе с 17 января. Соответствующие распоряжение подписал глава района Алексей Васильев.

«Установить запрет выхода граждан и выезда любого транспорта на ледовое покрытие Чудского и Тёплого озер и других водных объектах на границах Гдовского района с 17 января 2023 года. Рыбодобывающим промысловым предприятиям запретить выход на озеро с 19 января», - говорится в тексте документа.

Напомним, запрет выхода на лёд отменили в Гдовском районе 11 января.