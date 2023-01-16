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«Летим домой»: последствия сильного ветра на Чудском озере показали рыбаки. ВИДЕО

Последствия сильного ветра 15 января на Чудском озере показали рыбаки. Видео они разместили в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Магазины Охота-Рыбалка Бежаницы Новоржев» / «ВКонтакте»

«Мотор не нужен, Псковское озеро, ветер 17 м/с», - прокомментировал мужчина своё видео.

Видео: Лев Грабежев / «ВКонтакте»

«Летим домой», - сказал рыбак в видео. В комментариях многие участники группы напомнили о предупреждении, которое направляло региональное МЧС, а также удивились отчаянности рыбаков. «Фанаты, на таких и держится российская рыбалка!» - написал мужчина.

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Видео: Владимир Семенов / «ВКонтакте»

«Сегодня (15 января - ред.) в Устье не получилось порыбачить, корыто впереди бежало, а потом ещё и дождино полил. Прогулялись и ладно!» - поделился рыбак впечатлениями.

В комментариях другой мужчина обеспокоился, что выход на лед могут снова закрыть. «Походу выход снова закроют с такой погодой немудрено», - заключил он.

Напомним, запрет выхода на лёд водоёмов Гдовского района отменили с 11 января.