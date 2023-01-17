Общество

Псковский облсовпроф подвёл итоги работы своей инспекции труда в 2022 году

Инспекция труда Псковского облсовпрофа как структурное подразделение, оказывающее правовую помощь членам профсоюза, уже не первый год показывает свою эффективность и востребованность. Об этом говорят итоги работы инспекции труда за 2022 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Инспекция труда Псковского облсовпрофа в рамках годового плана проверок организовывала и проводила проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, а также выполнения условий коллективных договоров, напомнили в облсовпрофе.

В 2022 году инспекция:

организовала 13 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства,

провела 9 экспертиз коллективного договора,

организовала 25 судебных заседаний,

дала 44 письменных разъяснения,

расследовала 19 несчастных случаев,

приняла участие в четырёх заседаниях комиссии ФСС.

По результатам проверок выявлено 192 нарушения требований трудового законодательства. Предписаний выдали 4. Нарушения устранены работодателями в установленный срок. Оказана помощь в проведении двух семинаров по правовым вопросам. Инспекция труда дала около 500 консультаций на личном приёме и по телефону.

«Считаю работу инспекции труда эффективной и думаю, что в 2023 году востребованность в обращениях членов профсоюза будет только возрастать. На сегодня важное значение имеет обеспечение высокого уровня правовой защищенности работников», - сказал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.