Псковский облсовпроф подвёл итоги работы своей инспекции труда в 2022 году

Инспекция труда Псковского облсовпрофа как структурное подразделение, оказывающее правовую помощь членам профсоюза, уже не первый год показывает свою эффективность и востребованность. Об этом говорят итоги работы инспекции труда за 2022 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Инспекция труда Псковского облсовпрофа в рамках годового плана проверок организовывала и проводила проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, а также выполнения условий коллективных договоров, напомнили в облсовпрофе.
В 2022 году инспекция:
По результатам проверок выявлено 192 нарушения требований трудового законодательства. Предписаний выдали 4. Нарушения устранены работодателями в установленный срок. Оказана помощь в проведении двух семинаров по правовым вопросам. Инспекция труда дала около 500 консультаций на личном приёме и по телефону.
«Считаю работу инспекции труда эффективной и думаю, что в 2023 году востребованность в обращениях членов профсоюза будет только возрастать. На сегодня важное значение имеет обеспечение высокого уровня правовой защищенности работников», - сказал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.