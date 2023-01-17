Общество

Богатейший источник информации об истории края показал Государственный архив Псковской области

Первый номер газеты «Псковские губернские ведомости» вышел в свет 17 января 185 лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного архива Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Решение о создании данного издания было принято на правительственном уровне. Предписано было выпускать ведомости во всех губерниях. При этом следовало неукоснительно выполнять "программу" как для официальной, так и для неофициальной частей. Издание должно было стать "удобнейшим средством получать в надлежащее время сведения о постановлениях и распоряжениях губернского начальства, а равно и других предметах, следующих к общему сведению"», - рассказали архивисты.

«Псковские губернские ведомости» выходили один раз в неделю. Годовая плата составляла 10 рублей, с доставкой – 12 рублей.

Официальная часть содержала императорские и сенатские указы, распоряжения местных властей, сообщения о посещении Псковской губернии членами императорской фамилии, сведения о продаже имений, о подрядах и поставках, об «отыскании разного звания лиц», об определении на службу, увольнении и награждении чиновников.

Неофициальная часть включала в себя краеведческие материалы, публикации на агрономические и хозяйственные темы, объявления.

Как отметили в архиве, сегодня сохранившиеся номера «Псковских губернских ведомостей» - это богатейший источник информации об истории края.