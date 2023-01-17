Общество

ЗАГСы Пскова и Великих Лук отменили выходной 23 февраля из-за красивой даты

ЗАГСы Пскова и Великих Лук откроют свои двери для торжественной регистрации 23 февраля 2023 года, законный выходной органы ЗАГС в этот день отменили впервые с 2009 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

«Как часто для важных событий в жизни мы стараемся подбирать самые красивые даты. Необычные даты регистраций заключения брака – мечта молодоженов, и традиционно пользуются особой популярностью. В этом году тем, кто мечтал сыграть свадьбу в очень особую дату, выдался такой шанс - самой желанной для молодоженов стала дата 23 февраля 2023 года», - рассказали в комитете.

Поскольку дата выдалась красивой, зеркальной и патриотичной, а среди будущих молодоженов много военнослужащих, работники органов ЗАГС Пскова и Великих Лук решили отменить законный выходной и впервые с 2009 года церемонии бракосочетания пройдут в День защитника Отечества, отметили в комитете.

Заявление на регистрацию заключения брака на 23 февраля принимаются отделами ЗАГС города Пскова и города Великие Луки до 22 января, а при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, других особых обстоятельств) – до 23 февраля включительно.

«Однако, принимая во внимание, что количество регистраций в этот день ограничено, желающим именно в этот день в торжественной обстановке узаконить свой союз есть смысл поторопиться», - добавили в комитете.