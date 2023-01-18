Общество

Французские семена кукурузы не пропустили через границу РФ в Псковской области

20 тонн семян кукурузы из Франции не пропустили через границу РФ в пропускном пункте «Убылинка» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-западного управления Россельхознадзора.

«В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ должностным лицом было установлено несоответствие информации о сорте семян кукурузы, содержащейся на маркировке упаковки, указанным сведениям в фитосанитарном сертификате», - прокомментировали в ведомстве.

Ввоз семян кукурузы на территорию Российской Федерации запрещен.