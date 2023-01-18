Общество

Капремонт камер штрафного изолятора завершили в двух колониях Псковской области

Капитальный ремонт камер штрафного изолятора завершили в двух исправительных колониях - колонии № 4 в селе Серёдка Псковского района и колонии № 6 в Сосновом Бору Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках проведенных ремонтных работ в помещениях коридора и камер ШИЗО обновили напольное керамическое покрытие, произвели косметический ремонт стен, полов и потолков. Кроме того, в камерах заменили систему водоснабжения и канализации, установили новое энергосберегающее освещение.

Мебель, предусмотренная федеральным законодательством, полностью соответствует установленным нормативам.

Добавим, создание надлежащих условий отбывания наказания для осужденных и лиц, содержащихся в СИЗО - важное направление уголовно-исполнительной политики ведомства, которое осуществляется на регулярной основе и проводится планомерно во всех подразделениях УИС региона.