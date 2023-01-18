Общество

Количество патриотических мероприятий планируют увеличить в Островском районе в 2023 году

Количество патриотических мероприятий планируют увеличить в Островском районе в 2023 году. Соответствующими планами в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поделился глава района Дмитрий Быстров.

«Конечно, патриотическое воспитание. Все мероприятия в нашем календарном графике, которые связаны с молодёжью, с детьми, с памятными датами, конечно, будем также проводить, никаких здесь не будет секвестирований. Наоборот, наверное, даже будем увеличивать», - сказал Дмитрий Быстров.

Помимо этого, в 2023 году в муниципалитете планируется реализация многих инфраструктурных проектов, часть из них уже профинансировали. Продолжится работа по благоустройству, ремонту дорог.

«В принципе, какие задачи ставит перед собой глава района на новый год? Не отработать хуже, чем в прошлом году, и что-то приумножить. Если не приумножить, то сохранить предыдущий темп. А с учетом, что средств будет еще больше, чем в 2022-м, конечно, будем прикладывать все усилия, чтобы приумножить», - заключил Дмитрий Быстров.