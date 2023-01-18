Общество

Новый пакет мер поддержки педагогов обсудил Михаил Ведерников с председателем профильного профсоюза

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 18 января, провел рабочую встречу с председателем региональной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Натальей Горбачевой. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся перспектив и основных направлений совместной работы.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В частности, речь шла о пакете мер поддержки педагогов. Документ разработан правительством области по поручению губернатора Михаила Ведерникова и впервые будет реализован в Год педагога и наставника. «Мы подошли к этой работе комплексно. Меры поддержки затронут школьников, которые приняли решение пойти в педагогические классы, студентов, молодых специалистов, тех, кто состоялся в профессии, учителей-наставников. Пакет достаточно емкий, на его реализацию предполагается 50 млн рублей», — прокомментировал документ Михаил Ведерников.

Члены профсоюзной организации ознакомились с документом и тоже внесли свои предложения. Одно из них касалось санаторного оздоровления педагогических работников. Такая помощь при поддержке правительства области уже оказывалась в разгар пандемии COVID-19. Михаил Ведерников все инициативы принял во внимание и подчеркнул, что они будут проработаны профильными комитетами.

Также губернатор попросил председателя регионального профсоюза образования провести анализ потребности педагогических кадров в муниципалитетах, чтобы адресно подходить к оказанию поддержки педагогов, особенно при приобретении служебного жилья.

«Если в ближайшее время мы не будем принимать серьезные, фундаментальные решения, то через несколько лет мы можем столкнуться с недостатком учителей. Ситуацию легче предупредить, а для этого нужно создавать условия для привлечения молодых кадров в школы и обеспечить преемственность передачи профессиональных знаний через наставничество, чем мы и будем заниматься. Глав муниципалитетов нужно обязательно к работе подключать — они должны быть больше всего заинтересованы в этом», — отметил Михаил Ведерников.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Наталья Горбачева дополнительно обсудили вопрос организации патриотического воспитания детей и молодежи. В Год педагога и наставника планируется проведение профильных конференций, а также укрепление партнерских связей, обмен опытом между образовательными учреждениями Пскова и Витебска.

В заключение глава региона поблагодарил профсоюзную организацию за конструктивную совместную работу, активность в вопросе защиты прав и поддержки педагогов региона, а также развития системы образования в целом.