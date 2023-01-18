Великолучане присоединились к крещенским купаниям

Крещенские купания проходят в Великих Луках вечером 18 января. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в своем Telegram-канале.
Фото: Андрей Беляев
Андрей Беляев пригласил всех желающих поддержать традицию омовения в проруби. «От всей души поздравляю с православным праздником и благодарю всех, кто участвовал в оборудовании купелей, организации транспортного обслуживания, торговле, охране общественного порядка и сотрудников МЧС. Всем крепкого здоровья и хорошего настроения!» - добавил он.