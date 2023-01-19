Общество

Росгвардейцы за год изъяли у псковичей около 800 единиц гражданского оружия

794 единицы гражданского оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Под руководством начальника управления Росгвардии по Псковской области прошло совещание, на котором поддвели итоги работы центра лицензионно-разрешительной работы за 2022 год.

«В ходе совещания отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, а также проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения», - рассказали в ведомстве.

В 2022 году в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия личный состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции осуществил 19 791 проверку условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства.

В результате проведённых контрольных мероприятий за нарушения законодательства аннулировали 163 лицензии и разрешения на право владения оружием. Изъято 794 единицы оружия и 4 101 боеприпас.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности провели 267 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлекли 14 должностных лиц.

В 2022 году от граждан и юридических лиц поступило 11 602 заявления о предоставлении государственных услуг, заключили в ведомстве.