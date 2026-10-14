 
Общество

«Увидеть будущее рабочее место»: участники СВО побывали на предприятиях Пскова

0

Кадровый центр города Пскова и Псковского муниципального округа вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал для участников специальной военной операции профтур сразу на два предприятия: ПК ЖБИ-1 и Псковскую дистанцию пути (ПЧ-26). Участники познакомились с работой предприятий, увидели производственные процессы и узнали о перспективах трудоустройства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фотографии: Областной центр занятости населения

ПК ЖБИ-1 с 2009 года производит высококачественные железобетонные изделия, а Псковская дистанция пути (ПЧ-26) отвечает за эксплуатацию и обслуживание железнодорожного пути в Псковской области.

Во время экскурсии сотрудники предприятий рассказали об истории и основных направлениях работы. Участники СВО смогли задать вопросы представителям работодателя и подробнее узнать об условиях работы на предприятиях.

 

Профтуры в рамках нацпроекта «Кадры» дают возможность познакомиться с потенциальным работодателем непосредственно на производстве: увидеть будущие рабочие места, оценить условия труда и понять специфику предприятия до принятия решения о трудоустройстве.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026