«Увидеть будущее рабочее место»: участники СВО побывали на предприятиях Пскова

Кадровый центр города Пскова и Псковского муниципального округа вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал для участников специальной военной операции профтур сразу на два предприятия: ПК ЖБИ-1 и Псковскую дистанцию пути (ПЧ-26). Участники познакомились с работой предприятий, увидели производственные процессы и узнали о перспективах трудоустройства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фотографии: Областной центр занятости населения

ПК ЖБИ-1 с 2009 года производит высококачественные железобетонные изделия, а Псковская дистанция пути (ПЧ-26) отвечает за эксплуатацию и обслуживание железнодорожного пути в Псковской области.

Во время экскурсии сотрудники предприятий рассказали об истории и основных направлениях работы. Участники СВО смогли задать вопросы представителям работодателя и подробнее узнать об условиях работы на предприятиях.

Профтуры в рамках нацпроекта «Кадры» дают возможность познакомиться с потенциальным работодателем непосредственно на производстве: увидеть будущие рабочие места, оценить условия труда и понять специфику предприятия до принятия решения о трудоустройстве.