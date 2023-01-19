Общество

Ольга Казакова: Вопрос об исключении из школьной программы романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не стоит

Вопрос об исключении из школьной программы романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не стоит и не стоял, заявила глава комитета Госудмы по просвещению Ольга Казакова. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Литературные произведения, которые «не прошли испытания временем», должны быть исключены из школьной программы по литературе. Об этом ранее заявил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. В качестве примера произведения, которое должно быть исключено из школьной программы, он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, пишет РБК.

«Вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или наоборот включения в программу – это сложный и длительный процесс. Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения. Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищённости. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит», - подчеркнула глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.