Общество

10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 063 раза, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 2 пациента, всего – 123 954. Умер из-за коронавируса в регионе 1961 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков - 41311/2

Великие Луки - 18280/2

Бежаницкий район - 1627/0

Великолукский район - 2860/0

Гдовский район - 2259/0

Дедовичский район - 3111/0

Дновский район - 1024/0

Красногородский район - 1146/0

Куньинский район - 1073/0

Локнянский район - 1223/0

Невельский район - 5676/0

Новоржевский район - 1355/0

Новосокольнический район - 3310/0

Опочецкий район - 3852/3

Островский район - 6104/0

Палкинский район - 1282/0

Печорский район - 2994/2

Плюсский район - 1988/0

Порховский район - 4573/0

Псковский район - 9730/0

Пустошкинский район - 1601/1

Пушкиногорский район - 1815/0

Пыталовский район - 1927/0

Себежский район - 3017/0

Стругокрасненский район - 2130/0

Усвятский район - 749/0.