10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 063 раза, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 2 пациента, всего – 123 954. Умер из-за коронавируса в регионе 1961 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков - 41311/2
Великие Луки - 18280/2
Бежаницкий район - 1627/0
Великолукский район - 2860/0
Гдовский район - 2259/0
Дедовичский район - 3111/0
Дновский район - 1024/0
Красногородский район - 1146/0
Куньинский район - 1073/0
Локнянский район - 1223/0
Невельский район - 5676/0
Новоржевский район - 1355/0
Новосокольнический район - 3310/0
Опочецкий район - 3852/3
Островский район - 6104/0
Палкинский район - 1282/0
Печорский район - 2994/2
Плюсский район - 1988/0
Порховский район - 4573/0
Псковский район - 9730/0
Пустошкинский район - 1601/1
Пушкиногорский район - 1815/0
Пыталовский район - 1927/0
Себежский район - 3017/0
Стругокрасненский район - 2130/0
Усвятский район - 749/0.