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Ледяные блины образовались на реке Гдовке. ФОТО

Ледяные блины образовались на реке Гдовке. Об этом сообщается в группе «Гдов лайф» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Гдов лайф» / «ВКонтакте»

Как сообщают открытые источники, ледяные блины образуются в очень холодных океанах, озерах и реках. На реках они появляются на поверхности, когда замерзшая пена в воде захватывается спиральным течением (водоворотом). В таких условиях некоторые части начинают слипаться. Затем к ним присоединяются другие обломки, образуя все более крупные диски.

Они имеют округлую форму, и могут составлять от 30 см до 3 метров в диаметре и 10 см толщины.