Общество

Школьникам Пскова напомнили об их правах

Неделя правовой грамотности стартовала в естественно-математическом лицее и школе №24 города Пскова с традиционных линеек и разговора о важном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Совета по молодёжной политике города Пскова

при Псковской городской Думе Александр Андреев.

Фото здесь и далее: Александр Андреев

Участие в мероприятиях приняли депутаты Псковской городской Думы Александр Гончаренко и Константин Болотин, представители прокуратуры области Рахиба Сулейманова и Павел Горячев, представители УМВД по городу Пскову Ирина Петухова и Оксана Чашкина и представители Совета по молодёжной политике при гордуме.

​После торжественного поднятия государственного флага гости провели разговоры о важном, участие в которых приняли старшеклассники образовательных организаций. Ключевой темой стало обсуждение правовой культуры подростков. В формате живого диалога и на примерах прокуроры, правоохранители и общественники напомнили ребятам, что такое право, какими бывают права и в каких документах они отражены.

​В завершение в школе №24 гости приняли участие в автограф-сессии, где оставили пожелания и добрые слова напутствия для обучающихся.

Неделя правовой грамотности проходит с 23 по 27 января в естественно-математическом лицее № 20, общеобразовательной школе №24 и Псковском педагогическом комплексе. Организатором мероприятий выступает Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе совместно с прокуратурой Псковской области при поддержке администрации города Пскова, управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Псковской области и управления МВД России по городу Пскову.